Erdoğan'ın avukatı Özel'den ''belge'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir." açıklamasında bulundu.

"Kağıtları savcılığa vermeli" Avukat Özel, "Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır." ifadesini kullandı. Tartışma büyüyor: Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri paylaştı AA

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