'Erdoğan'ın torun sayısı' sorusuyla ilgili açıklama

Taşeron sınavında Erdoğan'ın torun sayısı sorulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron sınavında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı gibi soruların sorulmasıyla ilgili "Komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın" dedi.

Sarıeroğlu beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Sarıeroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ama maalesef şimdi bazı yerlerden duyuyoruz, sınav komisyonlarında çok büyük bize gelen şikayetler olmadı ama bugün bazı medya kuruluşlarında yer almış 'Farklı sorular soruluyor' diye. Ben buradan tekrardan bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili bunca yıldır, hepiniz yıllardır işlerinizi yapıyorsunuz zaten, işiniz dışında hiçbir soru sorulmaması gerekiyor. Eğer soru sorulursa buradan ben taşerondaki kardeşlerime sesleniyorum, itiraz etsinler, biz onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kesin talimatı var. Bizim ortaya koyduğumuz bir genelgemiz, çalışma usul ve esaslarımız var. Buna aykırı davrananlarla ilgili gereği yapılacaktır."