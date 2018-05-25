Erdoğan kaybedeceğini gördü

Uzun yıllardır Türkiye piyasalarını takip eden Londra merkezli varlık yönetimi şirketi BlueBay Capital’dan Tim Ash, döviz kurundaki hareketlilikleri değerlendirdi.

Muharrem İnce ve Meral Akşener’in, Erdoğan’ın bir açığı haline dönüşen Merkez Bankası bağımsızlığını savunmaya geçmesinin Erdoğan’ı tedirgin ettiğini belirten Ash, “Erdoğan sonunda bunun kötü bir noktaya gittiğini ve 24 Haziran’daki seçimleri kaybedebileceğini gördü” dedi.

Kazanma şansını zora soktu

Sputnik’in haberine göre Ash, şöyle devam etti; “Seçimlerdeki etkisine gelince. 24 Haziran’daki seçim Haziran 2015’teki seçimlerden beri en kıran kırana geçecek seçim olarak gözüküyor. Halihazırda Erdoğan’ın seçimleri kaybedebileceğini düşünüyordum, ilk defa Erdoğan’ın girdiği bir seçim için böyle bir düşüncem var. Para politikası ve döviz kuru etrafındaki taşkınlık ve yanlış politikaların Erdoğan’ın seçimleri kazanma şansını zora soktuğu çok açık. Son haftalarda bir noktada Erdoğan’ın zayıf para birimini, faizleri düşük ve büyümeyi yüksek tutmak için bir bedel olarak gördüğü ortaya çıktı. Ancak şu an için Erdoğan’ın para politikası hatalarının açık sonucu bütün üçünün en kötüsü, zayıf bir kur, yüksek faizler ve tam da seçimler öncesi büyümede yavaşlama. Bu Erdoğan’a açıkça bir zarar verebilir.”