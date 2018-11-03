Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısının bu vizyonun farklı bir yansıması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011'den bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi, artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018'de bir milyonu aşmıştır ve bugün yaptığımız toplantıda Serbest Ticaret Anlaşması'nı da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ise şu açıklamaları yaptı: Toplantı son derece verimli geçti. Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik."

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar bizim bir yol haritamızdır. Tabii bu ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele elma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Tabii ülkemiz, ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarları'nın hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Rusya'da tutuklu bulunan siyasi mahkumlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti, bunu Rusya tarafına Sayın Putin'e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste verildi ve listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Münbiç'ten terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir." şeklinde konuştu.

'90 Günlük Yol Haritasına Uyulmadı'

"Daha önce Dışişleri Bakanlarımız arasında belirlenmiş 90 günlük bir yol haritası vardı ancak bu haritaya uyulmadı. Şimdi bu haritanın uygulanmaya konma zamanı dedik bu süreç devam ediyor. Diğer bir konu da finans ile alakalı Halk Bankası'na ilişkin konulardı. İlgili Bakan arkadaşlarıma hemen talimat vereceğim dedi."

"Münbiç ile ilgili verdiği talimatı biz de gerçekten gördük. İçişleri ve Adalet Bakanlarımza ilişkin konuya gelince, eş zamanlı olarak yaptırımları kaldırma kararı almıştık. Belirlenen gün ve saatlerde yaptırımlar kalktı. Aramızda artık böyle bir şey yok."