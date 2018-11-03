"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

03 Kasım 2018, Cumartesi 19:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısının bu vizyonun farklı bir yansıması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011'den bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi, artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018'de bir milyonu aşmıştır ve bugün yaptığımız toplantıda Serbest Ticaret Anlaşması'nı da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ise şu açıklamaları yaptı: Toplantı son derece verimli geçti. Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik."

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar bizim bir yol haritamızdır. Tabii bu ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele elma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Tabii ülkemiz, ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarları'nın hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Rusya'da tutuklu bulunan siyasi mahkumlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti, bunu Rusya tarafına Sayın Putin'e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste verildi ve listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Münbiç'ten terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir." şeklinde konuştu.

'90 Günlük Yol Haritasına Uyulmadı'

"Daha önce Dışişleri Bakanlarımız arasında belirlenmiş 90 günlük bir yol haritası vardı ancak bu haritaya uyulmadı. Şimdi bu haritanın uygulanmaya konma zamanı dedik bu süreç devam ediyor. Diğer bir konu da finans ile alakalı Halk Bankası'na ilişkin konulardı. İlgili Bakan arkadaşlarıma hemen talimat vereceğim dedi."

"Münbiç ile ilgili verdiği talimatı biz de gerçekten gördük. İçişleri ve Adalet Bakanlarımza ilişkin konuya gelince, eş zamanlı olarak yaptırımları kaldırma kararı almıştık. Belirlenen gün ve saatlerde yaptırımlar kalktı. Aramızda artık böyle bir şey yok."

AA

Etiketler: Erdoğan, Ukrayna, Kırım
Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

    Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

    Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

    Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

    İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

    'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

    Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

    Gazeteler neden kapanıyor?

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın

    Aserlik şubeleri yarın da mesai yapacak

    Bakan Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

    Binlerce mezundan yalnızca biri atandı

    Özelleştirilen şeker fabrikasında protesto

    4 yıl önce İsrail saldırısında yaralanmıştı... Bir Filistinli çocuk daha şehit oldu...

    Erdoğan: İyi niyet eseri olmadığına inandığım bir karar

    Gazetecilik suç değildir

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin dünya basınından yeni iddialar

    Bakanlıktan "Hançer-6 Operasyonu"na ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ord. Prof. Dr. Anna Masala: O asırda Mevlânâ, bu asırda Bediüzzaman
    Genel

    Koray Şener'den gelen acı haber herkesi üzdü
    Genel

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın
    Genel

    Bediüzzaman’ın idealini Fuat Hoca gerçekleştirdi
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılan mutlaka Cennete mi gider?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    PTT neden katılım bankası kurmak istiyor?
    Genel

    Erdoğan: İyi niyet eseri olmadığına inandığım bir karar
    Genel

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?
    Faruk ÇAKIR

    Yalanları silmek mümkün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.