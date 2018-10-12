Erdoğan: Münbiç hakkında gereği yapılacak

Isparta'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Münbiç'te kanal açıyorlar. Bu ne demek? Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın. Oraya da girilecek. Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak" dedi.

Isparta'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. (Münbiç) Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak. Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de belediye imkanlarının şehir eşkiyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz." Yeni Asya EuroNur

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