Erdoğan pankartları yasaya aykırı

16 Nisan referandumu öncesi Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehrin ana arterlerinde bulunan aydınlatma direklerine AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın posterleri astırıldı.

Bu uygulama kimi yerlerde valiliklerin kimi yerde de kayyım atanan belediyeler eliyle yapıldı. Diyarbakır’da çevre yolu, Urfa Bulvarı ile Elazığ caddesindeki bütün aydınlatma direklerine asılan posterler ve bayraklar, Erdoğan’ın 3 Haziran’da Diyarbakır’da katıldığı miting öncesi yenilendi. HDP Diyarbakır İl Teşkilatı, bu uygulamayla 298 Sayılı ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 60 ve 61. maddelerinin ihlâl edildiği gerekçesiyle İl Seçim Kurulu’na başvurarak posterlerin sökülmesini talep etti. Seçim Kurulu, Erdoğan’ın şehrin ana arterlerindeki posterlerinin yasaya aykırılık dolayısıyla kaldırılmasına karar verdi. Alınan karar, oy birliğiyle kabul edilirken, AKP’li üye Gülami Seyyit Cengiz, hala asılı bulunan posterlere ilişkin, “Posterler zaten kaldırılmış olduğundan, talebin konusu kalmamakla çoğunluk görüşüne katılmıyorum” şeklinde karara şerh düştü. *** Camiye AKP pankartı 8 Haziran’da Başbakan Binali Yıldırım’ın Bitlis’te yaptığı miting alanının yanında bulunan Ulu Camii’nin minaresine AKP’nin pankartı asıldı. Üzerinde Ziya Gökalp’in “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız” mısralarının yazılı olduğu pankart ile bir kez daha dini siyasete alet ettikleri ispatlanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Antep’te bir yurttaşın camide çektiği görüntüler büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde imamın cemaati Erdoğan’ın yapacağı mitinge dâvet etmesi, yurttaşların tepkisine sebep olmuştu. 2009 yılında ise Sivas’ın Kangal İlçesi’nde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı’nın cami bahçesindeki ağaçlara astırdığı pankartta ‘Fatih Recep Tayyip Erdoğan’ yazılıydı.

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