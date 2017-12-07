Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Kudüs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

İsrail'in 1980'de aldığı Kudüs'ü ilhak kararının, uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti.

İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldı.

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Erdoğan Papa ile de Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanlığı kayaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus, bugün akşam saatlerinde fikir teatisi amacıyla yaptıkları görüşmede, ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı son adımın endişe verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasının şart olduğuna işaret etti.

Vicdan sahibi olan herkesin bu husustaki hassasiyetini hep birlikte ortaya koyması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'a, Kudüs'te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletti.

Kudüs'ün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Kudüs konusunda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlali anlamına gelecek girişimlere uluslararası toplumun tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 günü İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi'ni düzenleyeceğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye ve Vatikan arasındaki iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı.