Erdoğan TRT'de seçim konuşması yapmayacak iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin TRT’de propaganda konuşması yapmayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'den propaganda konuşması yapma imkanı bulunuyor. Hürriyet'in AK Partili yetkililerden aldığı bilgiye göre, hem Erdoğan hem de partisi bu hakkını kullanmayacak. AK Parti kurmayları bu kararın gerekçesini Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yoğun seçim programları nedeniyle çekimlere zaman ayıramayacak olmaları olarak açıkladılar. Daha önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmayı reddetmişti. CHP de, TRT'nin tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını açıklamıştı. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.