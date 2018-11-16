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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

16 Kasım 2018, Cuma 22:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayeti, ABD’deki FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele ve ikili ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erdoğan, Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti. 

Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi. 

Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.

AA

Etiketler: Trump, Erdoğan
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