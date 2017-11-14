Erdoğan ve Gülen aynı listede

Dünyanın en etkili müslümanlar listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan beşinci sırada yer aldı. Fethullah Gülen de 500 isim arasında yer alırken daha önce listede yer alan Abdullah Gül ile eşi bu kez liste dışı kaldı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker, "Erdoğan, Sabancı ve Orhan Pamuk en etkili Müslümanlar arasında" başlıklı yazısında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Kraliyet Strateji Araştırmalar Merkezi'nin her yıl yaptığı "Dünyanın en etkili Müslümanlar" raporunun ayrıntılarına yer verdi. Listenin her yıl siyasetten bilime, edebiyattan ekonomiye bir çok alanda en etkili 500 kişiye yer verdiğini belirten Ülker, şöyle devam etti:

ERDOĞAN ÜÇ BASAMAK YÜKSELDİ

"Bu yıl açıklanan The Muslim 500-2018 listesinde bu yıl ilk sırada Mısır'daki Al Azhar Üniversitesi'ndeki Baş İmamı Profesör Şeyh Ahmad Muhammad Al-Tayyeb yer alıyor. İkinci sırada Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud'un yer aldığı listede üçüncü Ürdün Kralı Hüseyin, dördüncü ise İran'ın Dini Lideri Ali Hamanei var. Listenin 5'inci sırasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Erdoğan 2012'de 2'nci olduğu sıralamada 2014'te 6'ncı, 2016'da 8'nci olmuştu. Erdoğan geçen yıla göre 3 basamak birden yükseldi.

Ülker'in verdiği bilgiye göre, listenin ilk 50 sıralaması içinde Fas Kralı, Nijerya Devlet Başkanı, Umman Kralı, Endonezya Devlet Başkanı, dini liderlerle bu sıralamada üst yerleri paylaştı. Son dönemde dünya siyasetinin de konuştuğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud ise bu yıl 13'üncü sırada yer aldı.

LİSTEDE YER ALAN TÜRKLER

Ülker, listede yer alan diğer Türklerden dikkat çeken isimleri ise şöyle sıraladı:

"Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı iş dünyası kategorisinden, 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar ile kuantum optiği ve kuantum hesaplama konularında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Ataç İmamoğlu bilim bölümünden Türkiye'yi temsil eden isimler arasında yer alıyor. Edebiyattan Orhan Pamuk listeye ilk kez giren bir başka isim. Hattat Hasan Çelebi, Kıbrıs'ta oldukça tanınan Şeyh Nazım Kıbrısi'nin oğlu Şeyh Mehmet Nazım Adil Hakkani, Hayrettin Karaman, Osman Nuri Topbaş, Rabia Yalçın, Şeyh Mahmud Efendi listedeki diğer isimler…

ABDULLAH GÜL LİSTE DIŞI KALDI

Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan politika kategorisinde de ön sıralarda yer alırken, Sözcüsü İbrahim Kalın ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'da en etkili 500 müslüman arasında gösteriliyor. Daha önce listede ilk 10'a kadar çıkan Fethullah Gülen bu yıl listede ilk 50 arasında yer almadı ancak 500'de yer verildi.

Daha önce listede yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrunisa Gül bu yılki çalışmada yer almadı."