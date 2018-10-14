Erdoğan ve Selman görüşmesinde gündem: Cemal Kaşıkçı

14 Ekim 2018, Pazar 23:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.
Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesinin ele alındığı bildirildi.
Ortak çalışma grubunun önemine vurgu
Erdoğan ve Selman, Cemal Kaşıkçı olayının soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.
İngiltere, Fransa ve Almanya'da 'Kaşıkçı' açıklaması
Bekleyiş devam ediyor
"Sadece benim değil, herkesin kaybı olur"
"Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''
AA
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