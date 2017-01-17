"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Erdoğan, yakalanan teröristle ilgili konuştu

17 Ocak 2017, Salı 15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina katliamcısının yakalanmasıyla ilgili "Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, gece yarısı yapılan Reina saldırganı operasyonuna atıfta bulunarak "Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır." dedi.

"KIRGIZ HALKINA ÜZÜNTÜLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Kırgızistan'da düşen kargo uçağı sebebiyle hayatını kaybeden 37 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Kırgız halkına yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum.

"KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAKTIR"

Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin başarılı bir operasyonla yakalanmış olmasıdır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının tezahürüdür."

241 milyon liralık bir yatırımla, ülkemize kazandırılan bu tesislerin faaliyeti geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

"ARTIK ÜLKEMİZDE İŞÇİ, MEMUR, ESNAF AYRIMI YOK"

Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye'nin en büyük gelişmeyi gösterdiği alanların başında sosyal güvenlik geliyor. Temelde hepsi aynı işi yapan ama farklı statülerde faaliyet gösteren sosyal güvenliğin tek çatı altında birleştirilmesi bile tek başına reformdur. Bunu çok engellemek isteyenler oldu. Artık ülkemizde işçi-memur-esnaf ayrımı yok. İster genel müdür ister iş aynı statüye tabiisiniz. Mali açıdan şeffaf, sürdürlebilir bir sosyal güvenliğe sahibiz.

"ARTIK VATANDAŞ DEVLETİN PEŞİNDE KOŞMUYOR"

Kurumlarımız yatırım yapabiliyor, hizmetin gayretini artırmanın yollarını arayabiliyor. Artık vatandaş devletine ulaşmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet hizmeti vatandaşının ayağına götürmek için çalışıyor. Pek çok hizmet telefonla, internetle verilebildiği için vatandaşımız işlerini evden halledebiliyor. İşte bu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesidir.

"BUGÜN EMEKLİLERİN MAĞDUR OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Asgari ücret 2002 yılında 184 liraydı, bugün bin 404 lira. Aynı dönemde SSK işçi emeklisi maaşı 257 liraydı bugün bin 402 lira. Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan hiç kimsenin mağdur olması söz konusu değildir. Emeklilerimizin refah seviyesini artırmakla kalmadık, mağdur durumda olan tüm vatandaşlarımıza da sahip çıktık."

Okunma Sayısı: 508
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddianame hazırlandı: Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor

    Doğum gününde toprağa verildi

    Teröristin yakalandığı evde ilginç not!

    Western Avustralya'daki en güzel cami...

    Erdoğan, yakalanan teröristle ilgili konuştu

    Kilisede Kur'an-ı Kerim okundu

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"

    Diyanet'ten satranç fetvası

    Ülke nüfusundan fazla turisti ağırladı: 30. Lem'a, İsm-i Kuddûs ve İstanbul...

    Malezya uçağını arama çalışmaları sonlandırıldı

    Diyarbakır'da terör: Saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!

    Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

    Ortaköy saldırısını gerçekleştiren terörist hakkında dikkat çeken detaylar...

    18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

    Millet vekilini arıyor

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

    İsrail işgalindeki Filistin camileri

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gerginlik ve tedirginlik niye?
    Genel

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı
    Akif ARSLAN

    Dini siyasete âlet etmek
    Genel

    Millet vekilini arıyor
    Cevher İLHAN

    Demirel, İncirlik’i ABD’ye kapatmıştı
    Genel

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"
    Genel

    Diyanet'ten satranç fetvası
    Faruk ÇAKIR

    Bindiğiniz dalı kesmeyin
    Ahmet BATTAL

    Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.