"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erdoğan: Yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız

07 Aralık 2017, Perşembe 19:35
Yunanistan’ın Skai TV kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

“Darbecilerin iadesinin yargısal bir süreç olduğuna” ilişkin değerlendirme üzerine Erdoğan, “Hükümet bunları iade eder. Biz bunları çok çektik. Yunanistan da darbelerden çok çekti. 17 Kasım ile ilgili böyle biri bizde yakalandığı zaman size teslim etmemiz lazım. Bizdeki teröristler sizde yakalandığı zaman siz bize teslim edeceksiniz” diye konuştu. Erdoğan, teröristlerin iadesinde yargı süreçlerini değerlendirirken, “Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız. Siz de bir netice alamazsınız. Yargının böyle bir derdi yok. Yargının da işini kolaylaştırmak için yürütme, hükümetler olarak yargıya iş düşmeden hemen bu konunun bitmesi lazım. Emniyet teşkilatlarımız yaptıkları işi hangi çerçevede yapıyor? Herhalde hukuka rağmen yapmıyor. O da hukuk çerçevesinde yapıyor. Onların bunu hukuk içerisinde süratle yapmaları mümkün ancak yargının bunu hukuk içerisinde aynı sürede yapması mümkün değil” şeklinde konuştu. 

Yunanistan, adalet sistemine olan saygımızı zedeliyor

“Geciken adalet, adalet değildir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bu geciken adalet işte. Uzadıkça uzarsa bu adalet olmaktan çıkıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Bazı ülkeler var ki biz onlarla bunu çok seri vaziyette hallettik ama Yunanistan ile halledemedik” dedi. Erdoğan, “Darbecilerin iadesinin şu anki koşullarda mümkün olmamasına karşı Türkiye’nin tepkisine” ilişkin soru üzerine, “Bunlar, Yunanistan adalet sistemine olan saygımızı zedeliyor. Bizi de üzüyor. Demek ki Yunanistan’da bu mekanizma bu kadar çalışıyor. Yoksa aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ilişkiler aynı kararlılıkla belki daha kararlı bir şekilde devam ediyor. Devam edecek” ifadesini kullandı.

Etiketler: erdoğan, çipras
Okunma Sayısı: 452
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mavi Marmara Antlaşması’nda, Ankara Kudüs’ü kabul etmiş

    Trump’ın gelişini böyle karşılamışlardı

    OHAL’de doktorlar kasiyerlik yapıyor

    İsrail'den göstericilere sert müdahale: 108 Filistinli yaralandı

    Erdoğan: Yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız

    "ABD, tek başına karar almaya başladı"

    Irak'tan ABD'ye diplomatik nota verildi

    İş adamları davasında son durum

    İsrail'den "askere hazır ol" talimatı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    Yargı personeline operasyon

    ''Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır''

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

    Gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı
    Genel

    Yargı personeline operasyon
    Genel

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    İş adamları davasında son durum
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs, Kudüs, Kudüs!
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.