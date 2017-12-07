Erdoğan: Yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız

Yunanistan’ın Skai TV kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

“Darbecilerin iadesinin yargısal bir süreç olduğuna” ilişkin değerlendirme üzerine Erdoğan, “Hükümet bunları iade eder. Biz bunları çok çektik. Yunanistan da darbelerden çok çekti. 17 Kasım ile ilgili böyle biri bizde yakalandığı zaman size teslim etmemiz lazım. Bizdeki teröristler sizde yakalandığı zaman siz bize teslim edeceksiniz” diye konuştu. Erdoğan, teröristlerin iadesinde yargı süreçlerini değerlendirirken, “Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız. Siz de bir netice alamazsınız. Yargının böyle bir derdi yok. Yargının da işini kolaylaştırmak için yürütme, hükümetler olarak yargıya iş düşmeden hemen bu konunun bitmesi lazım. Emniyet teşkilatlarımız yaptıkları işi hangi çerçevede yapıyor? Herhalde hukuka rağmen yapmıyor. O da hukuk çerçevesinde yapıyor. Onların bunu hukuk içerisinde süratle yapmaları mümkün ancak yargının bunu hukuk içerisinde aynı sürede yapması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Yunanistan, adalet sistemine olan saygımızı zedeliyor

“Geciken adalet, adalet değildir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bu geciken adalet işte. Uzadıkça uzarsa bu adalet olmaktan çıkıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Bazı ülkeler var ki biz onlarla bunu çok seri vaziyette hallettik ama Yunanistan ile halledemedik” dedi. Erdoğan, “Darbecilerin iadesinin şu anki koşullarda mümkün olmamasına karşı Türkiye’nin tepkisine” ilişkin soru üzerine, “Bunlar, Yunanistan adalet sistemine olan saygımızı zedeliyor. Bizi de üzüyor. Demek ki Yunanistan’da bu mekanizma bu kadar çalışıyor. Yoksa aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ilişkiler aynı kararlılıkla belki daha kararlı bir şekilde devam ediyor. Devam edecek” ifadesini kullandı.