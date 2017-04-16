Erdoğan; Yıldırım, Bahçeli ve Destici'yi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonucunun milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda neticenin netleşmesinin akabinde Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. Yıldırım, Bahçeli ve Destici'ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu da ifade ettiği belirtildi. DHA

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