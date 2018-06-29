Eren Erdem için savcı tutuklama talep etti

Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda sabah Ankara'da gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

Hakkında açılan 'Karşı gazetesi' davası nedeniyle savcılığın 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul Milletvekili olan Erdem, dün Ankara'da gözaltına alındı. Bu sabah İstanbul'a getirilen Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

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