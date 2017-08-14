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"Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir"

14 Ağustos 2017, Pazartesi 15:27
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi konuştu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, oğlu ile son anları anlattı. Ayşe Bülbül, “Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil” dedi.

İlçede Sukenarı Mahallesi Çatak mevkiinde bir akrabasının evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Ayşe Bülbül, evinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yaşananları anlattı, telefonla ihbarda bulunduklarını, komutanların da kendisini değil çocuğu Eren’i arandığını söyledi.

"Sürekli durmadan arıyorlardı"

İhbar sonrası telefon trafiğinin sıklaşması üzerine oğluna "Bunlar, bizi terörü besliyoruz" diye suçlamasın dediğini anlatan Ayşe Bülbül, "Baktık ki evin çevresinde izler var. Hep ezilmiş. Dedim 'Oğlum baksana buraya gelen köyden biri değil. Gerçek terörist.' Benim de Eren’in de numarasını aldılar. Eren aradı çaldırdı komutanı ‘Komutanım evin gerileri falan hep ezildi’ dedi. Komutan da Eren’e ‘Resimlerini çek de bana at’ demiş. Çocuk da çekti attı. Sonra biz yaylaya gittik. Eren de amcasına fındık toplamaya gitti. Ama Eren’i sürekli arıyorlardı. Yahu bu çocuğu niye arıyorsunuz? Beni arayın. Beni aramadılar."

"Madem besledim, niye duyurdum?"

Eren’in oraya götürülmesinde ihmal olduğunu ifade eden anne Bülbül şöyle konuştu:

“Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren’i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren’in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Tek şunu düşünüyorum; ‘Ya biz bakalım bu çocuktan bilgi alabilir miyiz bakalım, acaba bunlar mı bunu besliyor?’ diye düşündüler. Biz nerde besleyeceğiz onları ormanın dibinde. Nasıl besleyecektim ben kadın kişi eşim yok, çocuklarım yok. Ne diyerek besleyecektim? Madem besledim, niye duyurdum? Sonuçta biz ihbar ettik, evimiz soyuldu."

"Can güvencesi istiyoruz"

Yetkililere seslenen ve Eren’in oraya neden getirildiğinin cevabını istediğini dile getiren gözü yaşlı anne Ayşe Bülbül, şöyle konuştu:

“Geldiler ifadeler bitmiş. Eren’in oraya neden getirildiğinin cevabını istiyorum. Yetkililer sorsun soruştursun. Benden ifade alanlar sadece benim yanıma gelmedi kızlarım da yanımdaydı. Benim evim soyulsun önemli değil ‘Ormanın dibinde ben can güvencesi istiyoruz’ dedim. Hiç böyle bir adalet olur mu? Ben yalnız değilim çoluk çocuğum var. Bunlar ne olacak. Ben 30 sendedir oradayım. Yetkililerden tek isteğim çocuğumun oraya götürülme nedenini bana bulsunlar. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil. Bende en çok yara açan babası olsaydı bu iş böyle olmazdı, olamazdı. 18 ay önce babasını kaybettim ondan sonra da Eren’imi kaybettim. Cumhurbaşkanıyla görüştük. Ne arzun varsa temin edeceklerini söyledi. ‘Eren’in kanını yerde bırakmayacağım’ dedi. Ne desin başka. Önce can güvenliği istiyorum sonra da Cami’deki bir çocuk oraya niye bir daha gitti?”

"Eren ne tepki aldı da gitti oraya"

Oğlu Eren ile son görüşmelerini anlatan ve teröristlerin yakalanmasını isteyen acılı anne Bülbül, "Eren’e en son ‘Fındıktan sonra bir bak etrafı bir kolla’ dedim. O da bana ‘Anne ben gelemem bir daha buraya korkarım’ dedi. Ben dediğimde korktu da bunlar Eren’e ne dedi de korkamadı. Ne tepki aldı da gitti oraya? Ben kendimi suçlu hissediyorum. Fındık toplamaya amcasına onu bırakmayacaktım. Yaylaya getirecektim ben çocuğumu. O kadar baktım da daha mı bakamayacaktım da bıraktım. Daha iyi mi oldu? Bu teröristlerin yakalanması acımı biraz da olsa dindirir. Bana biri dese ki ‘Bu terörist oğlunu öldürdü’ ben onun etinden çiğ yerim, pişirmem. Bir an önce değil ben bugün teröristlerin yakalanmasını istiyorum. Bak duramıyorum başka yerdeyim. Ben dururum ama çoluk çocuğum var onlarda gelir arkamdan. Ya onlar da vurulursa"

Kapının önünde değil, askerde şehit olmak istiyordu

Eren’in hayallerinin olduğunu ailesine ‘Ben adam olacağım. Askere gittim mi şehit olacağım’ dediğini belirten anne Bülbül gözyaşlarına boğularak “Eren’in hayaliydi çalışmak, başarılı olmak askere gidip şehit olmak. Abisinin yanına gidip çalışacağım ‘Ben adam olacağım. Askere gittim mi şehit olacağım’ diyordu. Bunu kapının önünde değil askerde derdi. Kapının önünde şehit düşmesi çok acı oldu çok. Benim yetimlerimin yiyeceğini aldılar evin başında oturdu yediler keyifli keyifli. Sonra da Eren geldi vurdular onu. Eren’in oraya neden getirildi. Bu sorunun cevabını istiyorum” diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da ilçedeki taziye evine giderek Bülbül ailesiyle görüşerek taziye dileklerinde bulundu. Ziyarette Eren Bülbül için Kuran okundu dua edildi. 

DHA

Etiketler: eren bülbül, maçka, trabzon
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