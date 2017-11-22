Eren Keskin’e 105 bin TL para cezası

Avukat Eren Keskin’e 7 bin TL daha para cezası verildi. Keskin'in cezası 105 bin TL oldu.

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı için şimdiye kadar kendisine 98 bin TL para cezası verilen İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 7 bin TL daha para cezası verildi.

Keskin kendisine verilen bu para cezasını attığı, “An olarak, Ö. Gündem GYY nedeniyle hakkımda kesinleşen para cezası 105.000 TL oldu. Daha gelecek para ve hapis cezaları var. İsyan ediyorum” Tweeti ile duyurdu. Keskin, para cezasına tepki gösterdi.