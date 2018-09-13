Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara yeni soruşturma

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında hazırlanan ve iddianame yerine geçen son soruşturma kararını kabul etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan ve iddianame yerine geçen son soruşturma kararını kabul etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, konuyla ilgili incelemesini tamamladı. Daire, "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan son soruşturma kararını kabul etti. Eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş, 16 Kasım'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde yargılanmaya başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son soruşturma kararı iddianame yerine geçecek. 15 müşteki yer alıyor Dosyada, aralarında eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Osman Alifeyyaz Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon davası sanıklarından Dursun Çiçek, Hasan Atilla Uğur, Sedat Peker ile avukatlar Hüseyin Ersöz, İlkay Sezer'in bulunduğu 15 kişi müşteki olarak yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.