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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Ergenekon davasında sona gelindi

11 Eylül 2018, Salı 13:54
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalaa hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesine karar verildi.

14 TUTUKSUZ SANIK HAZIR BULUNDU 

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 14 tutuksuz sanık hazır bulundu. Mahkemede Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın dosyasının da bazı suçlar yönünden bu davayla birleştirildiği  tutanaklara geçti. Mahkeme Başkanı  Metin Tamirci, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan başka suçtan tutuklu sanık Yüksel Dilsiz'e Yargıtay'ın bozma ilamı okunarak, söz verdi.  Söz verilen sanık Yüksel Dilsiz, duruşmadan son anda haberdar olduğunu savunma yapmaya hazır olmadığını, ayrıca rahatsız olduğunu belirterek süre istedi.  Duruşma savcısı da tevsi tahkikat talepleri yoksa dosyanın mütalaa için kendisine verilmesini istedi. Söz alan Avukatlar da derhal beraat kararı verilmesini talep etti. 

DURSUN ÇİÇEK: 10 YILDIR ELİMİZDEN ALINAN MASUMİYET HAKKİMİZİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Söz alan Dursun Çiçek, "Sahte kimlik, ruhsatsız silah gibi münferit suçların bu dosyadan ayrılmasını, yetkili ve görevli mahkemelere gönderilmesini talep ediyoruz. 10 yıldır elimizden alınan masumiyet hakkımızın  teslim edilmesini istiyoruz 10 yıldır  mağduruz. Bir an önce beraat kararı verilsin" dedi. Tutuksuz sanık Mehmet Fikri Karadağ, vatansever insanların 12 yıldır yargılandığını, iddianameleri hazırlayanların vatana ihanetten yargılandığını  belirterek, davanın yok sayılmasını talep etti. Tutuksuz sanıklardan Hayrettin Ertekin de "Mahkemenize güveniyorum. Sürecin uzamasından dolayı endişe ediyoruz. Bir an evvel karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Söz alan diğer sanıklar da derhal beraat kararı verilmesini talep etti.  

DOSYANIN MÜTALAASININ HAZIRLANMASI İÇİN SAVCIYA VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ 

Alparslan Arslan ve Yüksel Dilsiz'in SEGBİS ile bir sonraki duruşmada hazır  edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Turhan Çömez ve Saipir Deplelvitze'nin yakalanmalarının beklenmesini de kararlaştırdı. Kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepler yoksa esas hakkındaki mütalaanın  hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesine hükmederek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.  

BAZI SANIKLARIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 274 sanıklı Ergenekon davasında, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da bulunduğu bazı sanıkların dosyası ayrılmıştı.

DHA

Etiketler: Ergenekon, darbe, yargı, asker
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