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21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

'Ergenekon' davasında yeni gelişme

21 Haziran 2017, Çarşamba 15:42
"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Ayrıntılar Bekleniyor...

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274 sanıklı 'Ergenekon' davası yeniden başladı

AA

Etiketler: ergenekon davası
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