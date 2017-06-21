'Ergenekon' davasında yeni gelişme

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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