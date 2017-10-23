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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Ergenekoncular AKP’yi kullanıyor

23 Ekim 2017, Pazartesi 20:00
AKP’li Şamil Tayyar, “Güç kaynaklarını kaybedenler, kendilerine güç devşirmek için AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı’mızın ismini kullanıyor olabilirler. Doğu Perinçek kurnaz bir adam. Devlet içinde FETÖ’den boşalan yere Perinçek tayfası yerleşmek istiyor” dedi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Perinçek ve Aydınlık grubunun ordudan tasfiye edilenlerin boşluğuna yerleşmek istediğini söyledi. Tayyar bu grubun NATO’yla anlaşarak darbe yapabileceğini de ima etti. Tayyar ayrıca, “ulusalcıların batıyla anlaşıp darbe yapma riski var” dedi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Habertürk’ün sorularını yanıtladı. Tayyar, “Doğu Perinçek de ‘AKP bizim çizgimize geldi’ dedi. AK Parti’nin bir çizgi sorunu mu var?” sorusuna “Devlet içinde FETÖ’den boşalan yere Perinçek tayfası yerleşmek istiyor. Türkiye, ‘FETÖ’nün alternatifi ETÖ’ gibi bir açmazla karşı karşıya. Ergenekon Terör Örgütü’nü kastederek söylüyorum. Perinçek, bir süredir FETÖ mücadelesi adı altında milliyetçi ve muhafazakâr kadroların tasfiyesiyle kendi yandaşlarının devlet içerisinde hızlı bir şekilde konumlandığını görüyor” yanıtını verdi. 

Bu yapı AKP’yi tasfiye etmek için harekete geçecek 

AKP’li Tayyar, açıklamalarına şöyle devam etti: “Güç kaynaklarını kaybedenler, kendilerine güç devşirmek için AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı’mızın ismini kullanıyor olabilirler. Doğu Perinçek kurnaz bir adam. Devlet içinde FETÖ’den boşalan yere Perinçek tayfası yerleşmek istiyor. Türkiye, “FETÖ’nün alternatifi ETÖ” gibi bir açmazla karşı karşıya. Ergenekon Terör Örgütü’nü kastederek söylüyorum. Perinçek, bir süredir FETÖ mücadelesi adı altında milliyetçi ve muhafazakâr kadroların tasfiyesiyle kendi yandaşlarının devlet içerisinde hızlı bir şekilde konumlandığını görüyor. Bunu bir yerde kuluçka dönemi olarak adlandırıyor ve iyice olgunlaşıncaya kadar AK Parti’ye çok fazla laf söylemeyerek kamuoyunu yatıştırma gayreti içinde hareket ediyor. Ben bunun çok stratejik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki süreçte bu yapı AK Parti’yi tasfiye etmek için harekete geçecek. Ülkücüler de var ama onların sayıları çok fazla değil. Özellikle ulusalcılar birçok yerde var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ciddi bir üstünlük sağladılar.”

‘Ben AKP’liyim’ diyecek memur sayısı, yüzde 10’unu geçmez’

Şamil Tayyar, “Böyle bir şey varsa hükümet buna neden müsaade ediyor?” sorusunu ise, “AKP’nin kadrolaşma politikasının çok beceriksizce olduğunu düşünüyorum” diye yanıtladı. Tayyar, “Diğer taraf oldukça profesyonel ve bunun da çoğunu yine bizim üzerimizden yapıyor. Sonuçta buna karar veren AKP yöneticileri” dedi. Tayyar, Perinçek iddialarının ardından “İkinci kez mi kandırılıyorsunuz yani?” sorusuna ise “Buna kandırılma mı denir, beceriksizlik mi denir bilmiyorum ama reel durum bu” diye cevap verdi.  Şamil Tayyar, “FETÖ’den boşalan yere eski yapıların yeniden çökmeye çalıştığını” iddia ederek, “AKP devlette kadrolaşmayı bir türlü beceremedi. Bugün başı dik bir şekilde ‘Ben AKP’liyim’ diyecek memur sayısı, mevcut memurların yüzde 10’unu geçmez” diye konuştu.

Etiketler: şamil tayyar, akp
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  • ali

    24.10.2017 14:32:39

    eeeeee günaydınnn

  • ali

    24.10.2017 13:41:20

    şamilciğim çabuk olun yoksa eto sizi içeri atacak

  • Cemil

    24.10.2017 12:31:44

    Gunaydin!. Uyan da balığa...

  • Kemal

    24.10.2017 01:19:59

    İyide etö ye kumpas deyip onları dışarı çıkaran,cemaati yok edeceğiz deyip onların üzerine salan kimdi.Besle yılanı ejderha olunca şikayet et.Sen kimsin bey efendi ak sütün içindeki ak kaşık.Masum ve her zaman mağdur.

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