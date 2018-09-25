Erişim engeline tazminat

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinde erişim engeli getirilen bir haberle ilgili ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.

Söz konusu haber Miyase İlknur imzalı, “İşte, Merkez Evler’in Çok Özel Malikleri” başlığıyla yayınlandı. Haberde, inşaatı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirket tarafından üstlenilen projeden bazı siyasetçiler ile bürokratların ev satın aldığı ileri sürüldü. Habere göre bu isimlerden biri de mülkiye başmüfettişi iken arsa alımı ile ilgili “soruşturmaya gerek yok” diyerek dosyayı kapatan Vali H.A.C oldu. Vali’nin “coşup” kendisi, annesi ve babası üzerine daire aldığı ifade edildi. Haberde adı geçen vali, haberin gerçeği yansıtmadığı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu iddiasıyla internet içeriğine erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Sulh Ceza Hâkimliği de haber içeriğine erişimin engellemesine karar verdi. Bunun üzerine habere erişimin engellenmesi kararının ifade ve basın özgürlüklerini ihlâl ettiğini öne sürülerek AYM’ye başvuru yapıldı. Duvar’ın haberine göre, AYM kararında, “Söz konusu haberin kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili olduğu ve bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır. Haberde bir ilin valisi olan müşteki ile ilgili bazı iddiaların yayımlanmasının kamusal yararı yüksek bir tartışmaya katkı sunduğundan kuşku bulunmamaktadır” denildi.