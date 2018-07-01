Erken seçim gündemden düşmüyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimin 1 Kasım 2018’de yapılmasının doğru olacağını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Fakıbaba, hükümetin kurulmasının ardından yeni bir seçim atmosferine girileceğini dile getirdi. Fakıbaba ‘öngörüm’ dedi

Seçimlerin Kasım ayına alınacağına dair haberlerin çıktığını aktaran bakan, konu hakkında bilgisi olmadığını ancak eski bir belediyeci olarak bunun doğru olacağına inandığını kaydetti. Fakıbaba, ‘niye’sini şöyle anlattı: “Siyasî olarak düşünmüyorum. Ben iki dönem yaptım, dönemlerime bakıyorum. Nisanın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz. Hoş geldin, kutlamalar, çaydır, dâvettir… Bir-iki ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz.”

Okunma Sayısı: 608

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.