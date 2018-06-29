Erken seçim olabilir

Başşehir kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinden galibiyetle çıkan AKP-MHP ittifakının, yakaladığı rüzgârla ve bu ekonomik tabloda dokuz ay beklemek yerine erken yerel seçime gidebileceği iddiası konuşuluyor.

29 Mart 2019’daki yerel seçimi ekim veya kasım aylarına almayı planladığı öne sürülen Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerin beş yıl dolmadan yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasanın 127’inci maddesi, “Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır” diyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP’nin uzlaşamayacaklarını ve yeni bir erken seçim kararının alınacağını ileri sürdü. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Değerlendirmesinde CHP’nin başarısız olmasının söz konusu olmadığını ileri süren Atila Sertel, özetle şunları söyledi; “Bu Meclis’te AK Parti çoğunluğu sağlayamadı ve MHP’ye muhtaç hale geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu noktada Erdoğan’ı çok fazla zorlayacağını ve onu rahat ettirmeyeceğini düşünüyorum. Dilerim zamanında seçimler olur ama bu iktidar bu şekilde ülkeyi götüremez. Biz de dönemimizi tam anlamıyla dolduramayız diye düşünüyorum. 2,5 yılda seçime gitmiştik, şimdi bundan daha da kısa bir süre içerisinde yeni bir seçim olabilir. Bunu temenni olarak söylemiyorum. MHP ile anlaşamayacak. Örneğin af konusu var. Birçok insanın canının yandığı noktada affın tartışılmasını isteyecek. Bu da Erdoğan’ı zor durumda bırakacak. Ayrıca bakanlıkların dağılımında zor durumda kalacak. Farklı iki siyasi partinin farklı bakış açıları var. MHP ile AKP’nin uzun süre yol yürümesi mümkün değil. Türkiye için sağlıklı da değil. Bu nedenle erken seçim olacağını düşünüyorum.”