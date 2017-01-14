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14 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Erken seçim restleşmesi

14 Ocak 2017, Cumartesi 00:05
MHP ve AKP’den peş peşe gelen ‘ya evet ya erken seçim’ açıklamaları vekillere ‘gözdağı’ olarak yorumlandı. Erken seçim restine karşılık veren HDP ve CHP ise erken seçime ‘evet’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da meclisin çalışamaz hale gelmesi halinde erken seçimin düşünülebileceğini söyledi.

Anayasa değişikliği Meclis’te tüm ‘şiddetiyle’ görüşülmeye devam ediyor. Normal koşullarda iki partinin ortak olduğu bir değişiklik talebinin zorlanmadan Genel Kurul’dan geçmesi beklenirdi. Ama hafta başından bu yana ortaya çıkan manzara durumun öyle olmadığını gösterdi. Bu durumda da başta genel başkanlar olmak üzere parti yönetimleri milletvekilleri üzerindeki baskıyı iyice artırdı. AKP ve MHP yönetimi özellikle ilk oylamada 338 evet oyunun çıkmasının verdiği tedirginlikle ipleri iyice gerdi.

MHP lideri Bahçeli: Ya sandık, ya evet

Devlet Bahçeli Salı gününden başlayarak MHP grubu üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Ortak yemekler, ortak sohbetler ve bazen de  birebir görüşmeler şeklinde markajı sürdüren Bahçeli, bir açıklamayla baskıyı başka bir boyuta taşıdı. Bahçeli, TBMM’de muhalefet kulisinde yan yana geldiği gazetecilere açıklamalarda bulunurken, “Referanduma götürecek sayıda evet oyu çıkmaz ise, Meclis yenilenmeli” dedi. Oysa daha üç ay önce aynı Bahçeli, “Meclis referandum kararı verirse referanduma gidilmeli, eğer referandum kararı alacak oy sağlanamaz ise herkes kendi çizgisine çekilmeli” demişti.

Şentop: Kabul edilmezse mecburuz

Bahçeli’nin erken seçim çıkışına AKP’den de destek geldi. AKP’li Mustafa Şentop da aynı görüşü ifade etti. Şentop’un “Anayasa değişikliği kabul edilmezse seçime mecburuz” açıklaması anayasa taslağı üzerinde iki parti arasında kriz yaşandığı anlarda AKP heyetinin MHP’lilere “ya kabul edin ya da erken seçime gideriz” dediğine dair çıkan haberleri akla getirdi.

Erdoğan: Parlamento çalışmazsa erken seçim...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te sert kavgalara neden olan anayasa değişiklik teklifi oylamasına ilişkin olarak, “Öyle veya böyle 8 madde geçti. Çok çirkin durumların yaşanması hiçbir milletvekiline yakışmadı. Öyle veya böyle 8 madde geçti, bu iş bu hafta içerisinde biter” dedi. Erdoğan, CHP’nin gündeme getirdiği erken seçim teklifine ilişkin olarak, “Hiçbir zaman erken seçimin sağlıklı olacağını düşünmedik, ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir. Bu ayrı bir konu” diye konuştu.

 

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