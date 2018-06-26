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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Esed'den şaşırtan açıklama: Türkiye'yi Suriye'ye ABD gönderdi

26 Haziran 2018, Salı 14:40
Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriye'de 'beklenmedik bir devrim için gerekli koşulları sağlama girişiminde' bulunduğunu ancak başarısız olduğunu söyleyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'yi Suriye'ye ABD'nin gönderdiğini savundu.

Rus televizyonuna demeç veren Esad, 'Suriye krizinin ABD, Fransa ve İngiltere gibi bazı Batılı ülkelerde planlandığını, uydu ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriye'de beklenmedik bir devrim için gerekli koşulları sağlama girişiminde bulunduğunu' belirterek, "Ancak başarısız oldular ve bunun ardından finansal destek vermeye başladılar. Bu durumu kontrol edemedik" dedi.

'KUZEY BÖLGELERİMİZDEKİ İŞGALİ İKİ YOLLA DURDURACAĞIZ'

Esad'a ABD ve Türkiye arasındaki uzlaşının sonucu olarak Suriye'nin kuzeyinde yaşanan 'işgali' nasıl durduracağı soruldu.

Esad, "İki yol seçtik. Birincisi ve en önemlisi ateşkes ve bunu başardık. Bu yolla birçok bölgeyi normal yaşama geri döndürdük. İkinci yol ise, teslim olmayan ve ateşkese uymayanlara saldırı düzenlemek. Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü güç kullanarak ele geçireceğiz. Elbette bu bizim için en iyi seçenek değil ancak ülkede kontrolü sağlamanın tek yöntemi" yanıtını verdi.

'ABD, TÜRKİYE DAHİL HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR'

 Muhabirin "Ancak Suriye'yi kendi aralarında bölüşüyorlar gibi görünüyor. Demek istediğim, ABD'liler ve Türkler Suriye'nin kuzeyini kontrol ettikleri bir bölge olarak görüyor" sözleri üzerine Esad, açıklamasına şöyle devam etti:

"İnanmayın. ABD, Türkiye dahil her şeyi kontrol ediyor. Türkiye'yi ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye'yi işgal etmek istediğinde, ABD, Türkiye'yi engelledi. Neden? Çünkü o sırada teröristler galip durumdaydı, giderek daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan'a neden ihtiyaçları olacaktır ki? Ancak teröristler geri çekilmeye başladığında, Erdoğan'a 'Artık müdahale edebilirsin çünkü işler Suriye, Rusya, İran ve teröristlerle savaşan diğer grupların lehine ilerliyor' dedi. Bu nedenle yeniden kaos yaratmak için müdahale etmenin daha iyi olacağını söylediler. Bu bölgelerin tamamı, bir başkasının değil, sadece ABD'nin kontrolünde."

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Esed, Suriye, Türkiye, ABD
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