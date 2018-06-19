Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin, "Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zaafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı." dedi.

AA

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