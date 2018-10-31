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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: 20 bin Suriyeli evine gönderilecek

31 Ekim 2018, Çarşamba 21:01
Yaklaşık 8 yıldır on binlerce Suriyeliye ev sahipliği yapan Esenyurt Belediyesi, yaklaşık 100 Suriyeliyi daha Cerablus ve Afrin'e yolcu etti. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, şimdiye kadar 3500 kişinin gönderildiğini, önümüzdeki senenin sonuna kadar ise 20 bin Suriyelinin daha gönderileceğini açıkladı.

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 16 aileden yaklaşık 100 Suriyeli için uğurlama töreni yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin önünden kalkan otobüslere binerek ülkelerine dönecek Suriyelileri yolcu eden Alatepe "Bugün yaklaşık 100 kişiyi evlerine uğurluyoruz Bu 15'inci kafile. Bu süreç başladığı zaman biz kapı kapı gezip, rica minnetle ülkesine dönmek isteyen insan ararken, şimdi 3 otobüs dolusu Suriyeli misafirimizi yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Şehit Haberi Gelirken Halk Suriyelilerin Nargile İçmesini Kabullenemedi'

Alatepe "Burada Mehmetçiğimizi de saygıyla selamlamaktan başka söylenecek bir şey yok. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, çok önemli çabalar sarf ettik. Ve de kendi insanımız, biraz Suriye yoğunluklu bir bölge olduğumuz için belli bir noktadan sonra hazım sıkıntısı oluyor, dolayısıyla biz de kendi hemşehrilerimize ‘Gidiyorlar, biraz sakin' demek durumunda kalıyoruz. Çünkü kimse evinde otururken ekranda bir şehit haberi alıp alta indiğinde kapısının önünde Suriyeli birinin nargile içmesini kabullenemiyor. Suriyelilerin yaşadıkları bir kültür de var, bize de çok uymadı çok" dedi.

'Kendi ülkelerine gidip sahip çıksınlar'

Sürecin nasıl işlediğini de anlatan Alatepe "Bunun bir de iyi tarafı var, konutların onların geldiği dönemde ucuz olmasından mütevellit daire satın alan Suriyeliler var. Bunlar burada işyeri sahibi de oldular, kendi yağlarıyla kavrulur hale geldiler. Ancak onlar da ailelerinin bir kısmını gönderiyorlar. Daha yakın olduğu için bölgedeki Gaziantep gibi belediyelerden daha yoğun bir gidiş yapılabilir, çünkü sınır komşusu oralarda kamplar var. Bizde ise insanlar oturdukları evlerden çıkıp gidiyor, vedalar da zor oluyor, insanımız alışmış, ama iki şey vaat ediyoruz bunu yaparken. Suriyeliler açısından bakıldığında, bilmeliler ki gidecekler, burada misafirler. Kendi ülkelerine gidip sahip çıksınlar" diye konuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Suriye, Afrin, Esenyurt, mülteci
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