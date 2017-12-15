Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Kadıoğlu'nun istifa gerekçesi olarak 'sağlık sorunları' gösterildi.

AKP'li belediyelerde istifa haberleri gelmeye devam ediyor. En son olarak Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun istifa ettiği öğrenildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı Basın Yayın Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Kadıoğlu'nun yaklaşık 14 yıldır bu görevi gerçekleştirdiğini belirtti ve özetle istifa sebebi şu ifadelerle açıklandı: "Belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları sebebiyle tedavi görmektedir. Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır…"

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