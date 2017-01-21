İstanbul, Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen yada yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı.

Esenyurt'ta polise ateş açan bir kişi, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı. Olay saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı. DHA

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