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19 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Eşi görülmemiş referandum

19 Nisan 2017, Çarşamba
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), referandum kampanyasının siyasal baskı altında gerçekleştiğini belirtip idam cezasının geri getirilmesinin felakete yol açacağını savundu.

Örgütün Türkiye temsilcisi Emma Sinclair-Webb, OHAL KHK’larıyla cumhurbaşkanı ve hükümetin medyayı ele geçirdiğini, kamusal alanda baskın olduğunu, eleştirileri dile getiren gazetecilerin ve HDP’li vekillerin tutuklandığını hatırlatarak, “Kampanya eşi benzeri görülmemiş bir siyasal baskı ikliminde gerçekleşti” dedi. Diken’de yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayma kararını ‘tartışmalı’ diye niteleyen, Sinclair-Webb, Erdoğan’a OHAL’i kaldırma çağrısı yaptı: “Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı ve hükümet OHAL’i kaldırmalı ve siyasi durum ne olursa olsun Türkiye’de insan haklarına bağlılığı muhafaza etmeli.”

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16:10’da talep, 16:50’de karar

YSK’ya AKP’den saat 16.10’da gelen ‘mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesi’ başvurusu 16.50’de YSK kararı olarak oybirliğiyle çıktığı ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) CHP temsilcisi olarak görev yapan Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan edinilen bilgiye göre, YSK’dan saat 05.28’de167 bin sandık kurulu başkanına gönderilen mesajda ‘oy pusulalarının ve zarfların arkasına mutlaka mühür vurulsun’ denildi. YSK toplantı halindeyken saat 16.00’da 32 ilin sandıkları açılmaya başlandı. Saat 16.10 olduğunda içeriye AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel’in başvurusu geldi. Verilen dilekçede mühürsüz kullanılan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması istenen başvuruda gerekçe olarak da “Sandık kurulu hatası var. Seçme hakkı kutsaldır” denildi. Duvar’ın haberine göre, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, seçim başladıktan sonra hiçbir kararın değiştirilmediğini hatırlattı ve YSK’nin geçmişinde de böyle bir karar alınmadığını söyledi ancak Ancak AKP 2014 öncesinde benzer kararlar alındığını, bu kararların emsal gösterilebileceğini savundu. CHP temsilcisi buna da itiraz etti.

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AA nasıl bildi?

Anadolu Ajansı’nın (AA) hem abonelerine hem de internet sitesine eş zamanlı olarak yansıttığı seçim programında, 15 Nisan günü tahmini oy rakamları verdiği anlaşıldı. AA’nın sisteminde gösterdiği tahmini oy rakamlarının ise referandum sonuçlarıyla neredeyse nokta atışı biçimde bire bir örtüşmesi dikkat çekti. Sistemde, referandumda sürpriz yaparak hayır diyen Başkent Ankara’daki evet-hayır oranlarının AA tarafından verilen tahmini rakamda bilindiği anlaşıldı. AA’nın sisteminde ise referandumdan bir gün önce tahmini olarak verilen rakamlarda ülke genelinde ‘Evet’ oyu kullanan kişi sayısı 26 milyon 202 bin 412 kişi, ‘Hayır’ kullanan kişi sayısı da 24 milyon 873 bin 779 olarak gösterildi. Sözcü’de yer alan habere göre, ‘Evet’in ‘Hayır’a oranı ise yüzde 51.30-48.70 olarak yer aldı. AA’nın Cumartesi günkü tahmini verilerinde, Ankara’daki ‘Evet’ oyları yüzde 47.53, ‘Hayır’ oyları ise 52,47 gösterildi.

Etiketler: referandum
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