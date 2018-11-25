Esir takası önemli adım

Türkiye, Astana süreci kapsamında Suriye’deki muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı serbest bırakılmasını “önemli bir ilk adım” olarak gördüğünü bildirdi.

Türkiye, Astana süreci kapsamında Suriye’deki muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı serbest bırakılmasının, “Suriye’de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil ettiğini” ve bu uygulamanın “yeni inisiyatiflerle sürdürülmesinin hedeflendiğini” bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan “Zorla Alıkonan/ Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu” bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin bugün muhaliflerin kontrolündeki Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Suriye’de çatışan taraflar arasında güven arttırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir.” denildi.



ONAR KİŞİ KARŞILIKLI SERBEST

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve askerî muhalifler, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi. Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu’nun “pilot proje” olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz’da Soçi’de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı’nda kararlaştırılmıştı. Esad rejiminin en az 1500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor. Takasın, Türkiye’nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

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Rusya ile Halep, ABD ile gözlem krizi

Suriye ordusunun dün Halep şehrinin konut bölgelerine yönelik klorin gazı yüklü havan mermileri ile saldırı düzenleyen militanların mevzilerini vurduğu bildirildi. Sputnik’e konuşan Suriyeli askerî bir kaynak, hükümet güçlerinin Halep kentinin konut bölgelerine yönelik klorin gazı yüklü havan mermileri ile saldırı düzenleyen militanların mevzilerini vurduğunu, militanların ağır kayıp verdiklerini açıkladı. Yetkili, “Suriye ordusu, ateş açılan mevzileri vurarak militanların saldırısına karşılık verdi, militanların arasında ağır kayıplar var, Zehirli gazla saldırıyı, Halep’in kuzeyinde üslenen terör yanlıları gerçekleştirdi.” diye konuştu. Terör yanlıları önceki gün Halep’in Halidiye ve Zahra mahallelerine ve Nil caddesine klorin gazı yüklü havan mermileriyle saldırı düzenlemişti. Gazdan etkilenenler arasında en az 4 çocuk bulunurken saldırının ardından hastaneye kaldırılanlarda solunum rahatsızlığı ve zehirlenmede görülen diğer tipik belirtiler görüldüğü belirtildi.