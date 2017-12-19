Eski AKP'li Belediye Başkanı, FETÖ'den tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk tutuklandı.

AKP'den ihraç edildikten sonra 15 Haziran'da görevden alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Alemdar Öztürk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ü belediye meclis üyesi, 4'ü belediye çalışanı ve 2'si Ceyhan Ticaret Odası üyesi 9 kişiyle birlikte 11 Aralık Pazartesi günü gözaltına alındı. 'BELEDİYEDEN KAYNAK AKTARDI' İDDİASI FETÖ'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Alemder Öztürk tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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