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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Eski Bakan Hasan Celal Güzel vefat etti

19 Mart 2018, Pazartesi 09:09
Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etti.

Eski bakanlardan Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti.

Denizli'de bir termal otelde rahatsızlan Hasan Celal Güzel (73), dün Ankara'ya sevk edildi. Güzel akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güzel'in vefat ettiği açıklandı.

Denizli'de fenalaştıktan sonra ambulans uçakla gece yarısı Ankara'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hastanede vefat etti. 73 yaşındaki Güzel, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, böbrek yetmezliği nedeniyle de bir süredir nakil beklediği öğrenilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.Güzel daha sonra durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi. Sabaha karşı ise acı haber geldi. 73 yaşındaki Hasan Celal Güzel’in vefat ettiği duyuruldu.

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