Eski belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı

Uzun yıllar AKP’de siyaset yapan eski Side Belediye Başkanı Kadir Uçar, Side Mahallesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Üzerine ateş açıldığını söyleyen Uçar, “Tam evime girerken yanıma yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. Aramızda 4 metre mesafe vardı” dedi. KAMERALAR İNCELENECEK Plaksız bir araçtan ateş açıldığını kaydeden Uçar, “Sadece arka camdan ateş açıldığını görebildim. Şans eseri kurşunlar bana isabet etmedi. Evimde güvenlik kameraları var. Buradaki görüntüleri güvenlik güçlerine teslim edeceğim” diye konuştu. ‘VATANIMA HİZMET ETTİM’ Belediye başkanlığı görevinden sonra turizmcilik yapmaya başladığını hatırlatan Uçar, şöyle dedi: “Uzun yıllar siyaset yaptım. Vatanıma hizmet etmeye çalıştım. Ancak son dönemde bir takım kişiler tarafından üzerimde oyunlar oynanmaya çalışıldı. Bugün ölümden döndüm. Bunun hesabını yargı soracaktır.”

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