Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest

Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Bekir Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, serbest bırakıldı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti. Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Furkan Özdaban ve diğer 7 albay Ankara Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bekir Furkan Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı. AA

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