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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Eski Cumhuriyet Başsavcıvekili Şafak hakkında istenen ceza belli oldu

25 Ekim 2017, Çarşamba 16:26
Gülen Hareketine iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" gibi kumpas davalarına ve soruşturmalarına bakan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Gülen Hareketine iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 102 sayfalık iddianamede, şüpheli Şafak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği ve tutuklandığı belirtilerek, daha önce görev yaptığı bölgeler sıralandı.

Şüpheli Şafak hakkında Hakim Savcı Şikayet Bürosu'na gelen şikayetlere yer verilen iddianamede, söz konusu şikayetlerde şüphelinin, Gülen Hareketi üyesi olduğu, Üzeyir Garih cinayetine ilişkin yargılama sonucunda verilen karar hukuka aykırı olduğundan bahisle etkin soruşturma yapmadığı, "Ergenekon"un soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alarak haksız şekilde müştekiler aleyhine karar verdiği bilgileri yer aldı.

Söz konusu dava ve soruşturmalar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tasfiye edilmesine yardımcı olduğu, görevini kötüye kullandığı, ölüme sebebiyet verdiği, masumiyet karinesini ihlal ettiği ve vatana ihanet ettiği iddiaları üzerine şüpheli Şafak hakkında inceleme ve soruşturma izni verildiği kaydedilen iddianamede, şüpheli hakkında ayrıca Levent Bektaş'ın ev ve iş yerlerindeki aramada Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 134. maddesindeki hükümlere riayet edilmeksizin (kopya çıkarılmaması) bilgisayar kütükleri ile dijital veri depolama araçlarına el konulması üzerine ''Kafes Operasyonu Eylem Planı'' belgesinin bulunduğu iddia edilen CD1 ve DVD3 adlı deliller üzerinde yapılan incelemelerin şaibeli hale gelmesine neden olduğu iddialarından dolayı hakkında inceleme ve soruşturmaların yürütüldüğü anımsatıldı.

İddianamede, Ercan Şafak'ın ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

AA

Etiketler: ercan şafak
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