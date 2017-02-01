Eski danışmadan 7 Haziran hatırlatması

"7 Haziran'da Cumhurbaşkanı meydanlardaydı ama AK Parti iktidardan düşmüştü"

Eski TBMM Başkanı İletişim Danışmanı, gazeteci yazar Kemal Öztürk, referandum sürecini değerlendirdiği yazısında ekonomik krizin referandumu etkileyebileceğini yazdı.

Öztürk, Yeni Şafak'ta yayınlanan bugünkü yazısında rakamların tam olarak sahaya yansımadığını da hazırlatarak "7 Haziran'da Cumhurbaşkanı meydanlardaydı ama AK Parti iktidardan düşmüştü" dedi.

İlgili yazının bir bölümü şöyle:

Dün bir kaç saha araştırması yapan anket firmasıyla konuştum. Durum bir kaç puan farkla 'evet' gibi gözüküyor. Hepsinin ihtiyatla yaklaşımları dikkatimi çekti. Referandumun 'çantada keklik' görülmesine ısrarla karşı çıkıyorlar. Rakamların şu an için tam sahayı yansıtmayacağını da söylüyorlar. (...)

Referandumu en güçlü etkileyecek şey ekonomik krizdir. Şu anda piramidin en üst tepesinde olanlar krizden etkileniyor. Ancak yavaş yavaş aşağı indiğini ve vatandaşın cebine, mutfağına doğru yaklaştığını da görmeliyiz. Dolar kuru, piyasadaki durgunluk, ihracatın azalması, dünya ekonomisindeki durgunluk yakında vatandaşa yansırsa, durum vahim demektir. (...)

AK Parti kurmayları ekonomik krizin farkında. Bunun da referandumu etkileyeceğini biliyorlar. Bir konu daha var bildikleri ama dillendirmiyorlar fazla: Ekonomiyi yöneten ekip arasındaki uyumsuzluk ve çekişme. Ekonomi iyi yönetilmiyor ve ekipler arasında bir rekabet var. Ekonomik krizin çözümünü zorlaştıran bu durum bakalım nereye kadar gidecek. (...)

AK Parti içinde % 5-7 arasında bir kesim 'hayır' verme eğiliminde dediler. Bence büyük rakam. Tıpkı 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. (...)

Ayrıca ehliyet ve liyakate dikkat edilmemesi, torpil, adam kayırma, FETÖ ile mücadelede çok sayıda insanın mağdur olması, sosyal alandaki yetersiz politikalar, eğitim ve kültür alanındaki dağınıklık gibi konular ilk dillendirilen sorunlar. Bu konuyu daha sonra detaylı yazacağım. (...)

İkincisi, bölgede terörün neden olduğu yıkım ve tahribatın hızla giderilmesi. Unutmayalım, hendek terörü yüzünden 400 bin civarında insan doğrudan mağdur olmuştu. Yıkılan ev ve iş yerlerinin hızla onarılması gerek.

Son olarak MHP-AK Parti yakınlaşması ve milliyetçi söylemlerin Kürtleri etkileme tehlikesi var. Kampanya döneminde buna çok dikkat etmek gerek. (...)

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesi, bir çok şeyi etkileyecektir. Yine de temkinli olmakta fayda var. 7 Haziran'da Cumhurbaşkanı meydanlardaydı ama AK Parti iktidardan düşmüştü.