Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur

Türkiye’nin güvenlik makamlarının bulunduğu yerlerden bile her gün şehit haberlerinin geldiğini belirten AKP’nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, “Afrin gibi arazisini tanımadığı bir yere girerse zayiatın yüksek olabileceğinden endişe ediyorum” dedi.

Türkiye’nin Suriye politikasını değerlendiren AKP’nin Kurucu üyesi ve ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, “Komşularla sıfır sorun olması için o komşuların da bu sıfır sorun politikasına arzulu olması ve ortamın da ona elverişli olması lazım. Şuanda ne biri, ne öteki var” dedi.

Türkiye’nin kendi bölgesinde cereyan eden olaylara yanlış teşhisler koymasından dolayı “sıfır sorun” politikasının bu hale geldiğini kaydeden Yakış, “Yanlış teşhisler olunca da yanlış sonuç alıyorsun. Suriye’de en başta politikası Beşar Esad rejiminin devrilmesi üzerineydi. Bunu yüksek sesle dile getirdiler. Esad’ın düşmesi aylarla, haftalarla sayılabilecek bir şey değildir. En yetkili ağızlardan bu dile getirildi ve bunun yanlış olduğu şimdi ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi sorumlu tutarlar

Bir ülkenin komşu ülkedeki rejimi devirmeye teşebbüs etmesi ya da düşmesi yönünde yardımcı olmasının yanlış sonuçlar doğuracağını söyleyen Yakış, “Böyle bir şeye tevessül edildiği zaman, ortalık yatıştıktan sonra o bölgenin halkları, bundan ıstırap çeken, yaşamını yitiren insanların akrabaları Türkiye’yi sorumlu tutar. Ki zaten bunlardan bir kısmı, yaşanan ölümlerden ‘Türkiye’nin de yaptıklarının çok etkisi, katkısı vardır’ yorumunda bulunuyorlar” dedi

Türkiye’nin, Suriye’ye başka ülkeler tarafından temin edilen silahların sevk edildiği bir güzergah olduğunu söyleyen Yakış, Suriye topraklarına giren her silaha bu taraftan ya da diğer taraftan birilerinin öldürülmesi için gittiğini belirterek, “Dolayısıyla biz Suriye’ye silah gönderdiğimiz zaman o insanların birbirlerini öldürmelerine de imkan sağlamış oluyoruz. Bunda Türkiye’nin katkısı var mı var, çünkü silahlar Türkiye tarikiyle (yoluyla) gitti. Onun için Türkiye’nin bunu yapmaması lazımdı” dedi.

‘Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur’

Türkiye’nin Suriye’deki Kürt realitesini doğru görmemesi halinde yapacağı politikaların başarılı olmasının çok güç olacağını vurgulayan Yakış, Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre son olarak şunları söyledi: “Türkiye kendi topraklarında, yani Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Ağrı’da, kendi güvenlik makamlarının bulunduğu yerlerde PKK ile mücadele ediyor. Ama her gün bir cenaze haberi geliyor. Kendi topraklarında dahi PKK ile mücadele ederken bu kadar zayiat veriyorsa Afrin gibi içerisinde Ermeni’sinin, Süryani’sinin bulunduğu, araziyi doğru tanımadığı, kimin evinde kim var onu bile doğru bilmediği bir yerde böyle bir mücadeleye girerse bunun zayiatının yüksek olabileceğinden endişe ediyorum. Afrin’deki sorunun müzakere ile çözümlenmesi gerekiyor. Türkiye ilanihaye Suriye’de kalamaz.”