Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Haksız her işlem tekrar tersine döner

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı sosyal medya hesabından ‘Erken Uyarı, Devlet Bilgisi’ adını verdiği kitabından paylaşımlar yaparak hukukun üstünlüğü, yargı ve adalet sistemi çalışması durumunda anarşi ve terörün olmayacağını vurguladı.

Hanefi Avcı’nın paylaşımları şu şekilde; “Haksızlık ve hukuksuzluk içerisinde yapılan her işlem tekrar tersine dönecektir diyen Avcı, “Geç kalınmaksızın bu grubun mensupları için değil, bu grubun mensuplarını korumak adına değil, bu devletin hukuk devleti olması, bu devletin adil olması, bu devletin vatandaşlarına gerçek manada bir güvenlik sistemi verebilmesi, adalet yaratabilmesi ve hukuk adına devletin yapılan tüm işlemleri yeniden gözden geçirmesi gerekir.

İnsan haklarına saygı varsa, o ülkede terör ve anarşi yoktur

Anarşi ve terörün olmadığı ülkelerde hangi özellikler var? 1- Fikir ve düşünce özgürlüğü en geniş hali ile varsa... Basın özgürlüğü hayata geçmiş, yazdıklarında dolayı yargılanan basın mensubu neredeyse yoksa.... Toplum, devlet, hukuk, fikir ve düşünce özgürlüğü ile basın özgürlüğünü kutsal kabul ediyorsa, 2- Ülkede hukukun üstünlüğü varsa, yargı ve adalet sistemi çalışıyorsa, idarenin hukuka uygunluğu içselleştirilmişse, ve tüm hukuk kuralları işletiliyorsa, 3- Ülkeyi yönetenler ve hükümet, demokratik kurallara göre seçilmişse, demokrasinin tüm kuralları uygulanyorsa, 4- İnsan haklarına saygı varsa,o ülkede terör ve anarşi yoktur.”