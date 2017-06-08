Eski FBI Direktörü Comey'den Trump ile ilgili flaş açıklama

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Donald Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürdü.

Comey, 10 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilmesinin ardından ilk kez halka açık bir oturuma katılarak Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Ağırlıklı olarak Trump ile farklı zamanlardaki özel görüşmeleri ve Rusya soruşturmasının bu görüşmelerdeki yerine ilişkin sorulara Comey, görevine son verilmesinin ardından Trump yönetiminin hakkındaki açıklamalarından rahatsız olduğu yanıtını verdi.

Comey, Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında hiçbir zaman adının geçmediğini, bunu kendisine birkaç kez ifade ettiğini kaydetti.

"Yönetim beni ve FBI'ı karalamayı seçti"

Trump'ın, kendisini Rusya soruşturmasıyla ilgili hususlardan dolayı kovduğunu savunan Comey, "Benim değerlendirmem, Rusya soruşturmasından dolayı işime son verildiği şeklindedir." ifadesini kullandı.

"FBI Direktörünü kovmak için yasal bir sebebe ihtiyaç olmamasına rağmen yönetim, daha sonra beni ve en önemlisi düzensizlik içinde olduğunu söyleyerek FBI'ı karalamayı seçti. Bunların hepsi yalandı, basit ve sade." diyen Comey, Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Comey, Trump'ın kendisinden "Rusya soruşturmasını sona erdirmesi" talebinde bulunmadığını, ancak eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesini istediğini söyledi.

"Talebini rahatsız edici buldum"

Trump'ın, Flynn hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesi isteği karşısında şaşırdığını söyleyen Comey, FBI'daki meslektaşlarının da bu taleple ilgili endişe duyduğunu anlattı. Comey, "General Flynn, yasal olarak tehlike altındaydı. Hakkında devam eden bir FBI soruşturması vardı. Bundan dolayı (Trump'ın talebini) çok rahatsız edici buldum." dedi.

Comey, Trump'ın Flynn ile ilgili sözlerini bir talimat gibi değil, ne yapması gerektiğini söyleyen bir istikamet olarak gördüğünü dile getirdi, ancak yaptıkları değerlendirme sonucunda Flynn soruşturmasını sürdürme kararı aldıklarını vurguladı.

"Kendimi savunmam gerekebilir diye not aldım"

Önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama dönemindeki özel görüşmelerle ilgili bilgi notu tutma ihtiyacı duymadığını anlatan Comey, ancak Donald Trump ile görüşmelerini "bir gün kendisini ve FBI'ın bütünlüğünü savunması gerekebilir" diye kayıt altına aldığını belirtti.

"Açıkçası onun (Trump), toplantımızın doğası hakkında yalan söyleyebileceği konusunda endişeliydim, dolayısıyla bunları kayıt altına almamın önemli olduğunu düşündüm." diyen Comey, dolaylı olarak Trump'a güvenmediğini kamuoyu önünde beyan etmiş oldu.

"Kayıtları arkadaşıma verdim"

Trump ile görüşmesinin kayıtlarını, medyaya ulaştırması talebiyle bir arkadaşına verdiğini, böylece Rusya soruşturmasına özel savcı atanmasının yolunun açılabileceğine inandığını söyleyen Comey, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Söz konusu kayıtları neden üçüncü bir şahıs aracılığıyla medyaya ilettiğinin sorulması üzerine Comey, medyanın kendisini ve ailesini rahatsız etmesini istemediğini, bu sebeple bir arkadaşı aracılığıyla ilgili bilgi notlarını aktarmanın daha doğru olacağına inandığını belirtti.

"Rusya'nın müdahalesinden şüphem yok"

"Rusya'nın seçimlere siber saldırı ile müdahale ettiğine ilk günden beri şüphem yok." diyen Comey, bununla beraber bu saldırıların seçim sonuçlarını etkilemediğini vurguladı. FBI'ın yürüttüğü soruşturmanın yerinde bir soruşturma olduğunu kaydeden Comey, bu saldırıların boyutu ve yöntemine ilişkin olan biteni tam olarak anlamaları gerektiğini ifade etti.

Comey'nin, halka açık oturumun ardından kapalı oturumda senatörlerin Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlamaya devam ettiği bildirildi.

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