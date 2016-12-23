Eski futbolculara 15'er yıl ceza istemi

Eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta yapılmasına hükmetti

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