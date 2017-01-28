Eski hakim Ekinci tutuklandı

Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci,15 Temmuz darbe girişimi soruşturması doğrultusunda Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Ekinci, avukatlarıyla Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda SEGBİS ile Yargıtay Ceza Dairesine yaklaşık 3 saat ifade verdi. Kısa bir aradan sonra daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi. Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna götürülecek. AA

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.