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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Eski hakim Ekinci tutuklandı

28 Ocak 2017, Cumartesi 14:48
Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci,15 Temmuz darbe girişimi soruşturması doğrultusunda Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Ekinci, avukatlarıyla Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda SEGBİS ile Yargıtay Ceza Dairesine yaklaşık 3 saat ifade verdi.

Kısa bir aradan sonra daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna götürülecek.

AA

Etiketler: mehmet ekinci
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