Eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gülen ile irtibatlı olmak suçlamasıyla yargılanan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kılıç, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi. Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptığını ifade eden Kılıç, çalışmalarından dolayı birçok terör örgütünün hedefinde olduğunu söyledi. Gülen ile hiçbir şekilde irtibatının olmadığını iddia eden Kılıç, bu tür yapılara karşı olduğunu söyledi. Kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Kılıç, söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu öne sürdü. Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Kılıç, beraatini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hükümle birlikte Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. AA

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