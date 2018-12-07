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7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Eski HDP milletvekili Mülkiye Birtane tutuklandı

07 Aralık 2018, Cuma 12:03
Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan, aralarında eski HDP milletvekili Mülkiye Birtane'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden, eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de aralarında yer aldığı 5'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kars'ın Kağızman ilçesi ile Diyarbakır'da 26 Kasım'da gözaltına alınan 9 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır'da yakalanıp Kars'a getirilen aralarında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 9 kişiden, Birtane'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA

Etiketler: Kars, Diyarbakır, HDP, PKK, terör
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