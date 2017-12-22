Eski HSYK başmüfettişi Kavasoğlu’na tahliye

Eski HSYK başmüfettişi Arif Kavasoğlu’nun, “FETÖ üyeliği” iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kavasoğlu ile avukatı katıldı. Terör örgütü üyeliği iddiasını reddeden Kavasoğlu, suç işlemediğini, bu nedenle etkin pişmanlıktan yararlanmayı istemediğini söyledi. İstanbul’daki soruşturmada itirafçı olan Macit Gürsoy ile Turan Turunç’un aleyhindeki beyanlarını kabul etmeyen Kavasoğlu, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. ByLock kullanmadığını belirten Kavasoğlu, kızını kalp rahatsızlığı nedeniyle örgüte bağlı okula göndermek zorunda kaldığını savundu. Sanığın avukatı da müvekkili hakkında tahliye ve beraat talebinde bulundu. Beyanların ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık hakkındaki delillerin toplandığını belirterek, tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak Kavasoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kavasoğlu’nu tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti. Ankara-aa

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