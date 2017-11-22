"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Eski kaymakam kendini böyle savundu

22 Kasım 2017, Çarşamba 13:44
Gaziantep'te, FETÖ'nün "mülki idare yapılanması"na yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilen eski kaymakam Kadir Güntepe'nin yargılanmasına başlandı.

Dün 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Beytüşşebap Kaymakamı ve eski Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 

Atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Güntepe, Beytüşşebap Kaymakamlığı görevi boyunca terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını öne sürdü. 

Görevi boyunca terör örgütleri tarafından tehdit edildiğini anlatan Güntepe, "HDP'li belediyeler çukur açarken biz kaymakamlık imkanlarıyla polis ve askerin kullanması için yeni yollar açtık. Yıllarca PKK'nın sızdığı iki noktaya yurt dışından getirilen son sistem kamera sistemi kurduk ve devriye atarak engelledik. Devriye atmanın çok faydasını gördük. Bu sayede 3 bombalı eylemi önledik." diye konuştu. 

Mahkeme Başkanı Murat Çolak, sanığın görev sürecini anlatması üzerine "bunları yeterince anlattınız." diyerek sanığı uyardı. 

Sanık Güntepe, "Belki kanaatını etkiler düşüncesiyle anlattım." dedi. 

Başkan Çolak da "Dilekçelerinizde yeterince anlatmışsınız. İddialara ilişkin savunma yapın." diye konuştu. 

Bunun üzerine Güntepe, şöyle devam etti: 

"Çok sayıda tehdit aldım. Terör örgütleriyle mücadelem nedeniyle doğrudan hedef haline geldim. Hakkımda külliyen yalan iftiralar ve yalan haberler yapıldı. 15 Temmuz 2016'da saat 23.00 sularında emniyet amirinden aldığım telefonla darbe girişimini öğrendim. Çelik yelek giyerek, telsizden 'canımızı vereceğiz silahımızı vermeyeceğiz' diye anons ettim. Bazılarının yaptığı gibi bekleyebilirdim." 

Mahkeme Başkanı Çolak, sanığın kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" raporunda, programa 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez girdiğini belirtmesi üzerine, sanık Güntepe, "Bylock kullanmadığını" ileri sürerek, beraatini talep etti. 

Başkan Çolak, bir tanığın ifadesinde S.U'nun İçişleri Bakanlığı'na girmesini Kadir Güntepe'nin sağladığını, ikilinin Ankara'da FETÖ'nün evinde kaldığını söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine sanık Güntepe, ifadenin tamamen husumet nedeniyle verildiğini aktardı. 

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, sanığın dinlenmesini istediği kişilerin dinlenmesinin davaya katkısı olmayacağı gerekçesiyle talebin reddini ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. 

Mahkeme heyeti, tanığın şu aşamada dinlenmesine yer olmadığına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Okunma Sayısı: 919
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    267. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kerkük'te toplu mezar bulundu

    Rıza Sarraf'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

    Göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

    Kırmızı alarm: Türkiye'de son 5 yılda 16 bin kişi intihar etti

    Bosna kasabı hakkında tarihi karar

    Okulda faciaya ramak kala

    Hariri'nin istifası askıya alındı

    Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

    Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor

    S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

    MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...

    Yılın ilk kar tatili haberi geldi

    13 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

    AKP'li belediye, 'Spor alanı yapacağız' dedi, ormana beton döktü!

    Altın zirve yolculuğunu sürdürdü

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu

    Dolar yine rekorla başladı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu çocukların günahı ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gençlik: Coşkun akan çağlayan gibi
    Genel

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi
    Genel

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tıkanan Kemalizme payanda olanlar
    Sebahattin YAŞAR

    Bu nasıl ‘itiraf’, bu nasıl ‘helâlleşme’?
    Genel

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...
    Genel

    Parolamız hukuk
    Genel

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukuku kayboluyor, mahvoluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.