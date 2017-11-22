Eski kaymakam kendini böyle savundu

Gaziantep'te, FETÖ'nün "mülki idare yapılanması"na yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilen eski kaymakam Kadir Güntepe'nin yargılanmasına başlandı.

Dün 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Beytüşşebap Kaymakamı ve eski Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Güntepe, Beytüşşebap Kaymakamlığı görevi boyunca terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını öne sürdü.

Görevi boyunca terör örgütleri tarafından tehdit edildiğini anlatan Güntepe, "HDP'li belediyeler çukur açarken biz kaymakamlık imkanlarıyla polis ve askerin kullanması için yeni yollar açtık. Yıllarca PKK'nın sızdığı iki noktaya yurt dışından getirilen son sistem kamera sistemi kurduk ve devriye atarak engelledik. Devriye atmanın çok faydasını gördük. Bu sayede 3 bombalı eylemi önledik." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Murat Çolak, sanığın görev sürecini anlatması üzerine "bunları yeterince anlattınız." diyerek sanığı uyardı.

Sanık Güntepe, "Belki kanaatını etkiler düşüncesiyle anlattım." dedi.

Başkan Çolak da "Dilekçelerinizde yeterince anlatmışsınız. İddialara ilişkin savunma yapın." diye konuştu.

Bunun üzerine Güntepe, şöyle devam etti:

"Çok sayıda tehdit aldım. Terör örgütleriyle mücadelem nedeniyle doğrudan hedef haline geldim. Hakkımda külliyen yalan iftiralar ve yalan haberler yapıldı. 15 Temmuz 2016'da saat 23.00 sularında emniyet amirinden aldığım telefonla darbe girişimini öğrendim. Çelik yelek giyerek, telsizden 'canımızı vereceğiz silahımızı vermeyeceğiz' diye anons ettim. Bazılarının yaptığı gibi bekleyebilirdim."

Mahkeme Başkanı Çolak, sanığın kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" raporunda, programa 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez girdiğini belirtmesi üzerine, sanık Güntepe, "Bylock kullanmadığını" ileri sürerek, beraatini talep etti.

Başkan Çolak, bir tanığın ifadesinde S.U'nun İçişleri Bakanlığı'na girmesini Kadir Güntepe'nin sağladığını, ikilinin Ankara'da FETÖ'nün evinde kaldığını söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine sanık Güntepe, ifadenin tamamen husumet nedeniyle verildiğini aktardı.

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, sanığın dinlenmesini istediği kişilerin dinlenmesinin davaya katkısı olmayacağı gerekçesiyle talebin reddini ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanığın şu aşamada dinlenmesine yer olmadığına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.