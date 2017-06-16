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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Eski KYK ve PTT çalışanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

16 Haziran 2017, Cuma 10:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddia edilen eski Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanı 25 kişi ile 6 eski PTT görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

 Şüphelilerin KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi. 

***

İstanbul'da da büyük operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirldikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

AA - DHA

 

Etiketler: khk, gözaltı, opeerasyon, bylock, istanbul, ankara, kyk, ptt
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  • Yusuf ATMACA

    16.06.2017 11:11:49

    Suç işleyen cezasını mutlaka çekmeli. Fakat suçsuz insanların şucu bucu diyerek cezalandırılması ne insanî ne hukukî nede İslamî dir. Suç şahsidir kimse kimsenin suçunu yüklenemez.

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