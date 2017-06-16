Eski KYK ve PTT çalışanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddia edilen eski Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanı 25 kişi ile 6 eski PTT görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi. *** İstanbul'da da büyük operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirldikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. AA - DHA

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