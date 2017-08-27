Eski MİT'çiye tutuklama

Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altay, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında geçen cuma günü sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Enver Altaylı'nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koymuştu. MİT eski mensubu Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Altaylı, Gülen Hareketinin 1980'li yılların başındaki yapılanması ve Gülen okullarının kurulmasıyla ilgili sorgulandı. 73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968’de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor. Hürriyet

Okunma Sayısı: 1302

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.