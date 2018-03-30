"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Eski Tuğgeneral Gönültaş'a ağırlaştırılmış müebbet

30 Mart 2018, Cuma 19:35
Erzincan'da15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş'ın da bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 44 sanıktan, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına mahkum edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personel Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Dünkü celsede son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gönültaş, Gökbulut, Karagülle, Coşgun, Ergüven, Korkem, Ertuğrul, Öztürk, Kartal ve Yılmaz'a "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bu sanıklardan Gönültaş'ın cezasında indirime gitmeyen heyet, diğer 9 sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklardan Ahmet Miraç Ok, İbrahim Veske ve Mehmet Kök'ün 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Erzincan'da, PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 44 sanıktan, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

- Gölültaş'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, bir sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti eyet, "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ceza alan bazı sanıkların "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ise beraatine hükmetti.

Sanık Talha Güven'in dosyasının ise aynı mahkemede, aynı suçtan hakkında açılan bir başka dava olması sebebiyle bu davadan ayrılmasına karar veren heyet, Güven'in tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, benzer suçlardan yargılanan 30 sanığın da beraatına karar verdi.

Mütalaadan

Erzincan Cumhuriyet Savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen, 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile tabur komutanlarının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Hasan Coşgun, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Selim Öztürk, İsmail Hakkı Kartal, Mustafa Yılmaz ve tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin ile Muhammet Uğur'un "Cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

Tutuklu sanıklar Mehmet Kök ve Talha Güven'in cezalandırılması istenen mütalaada, 29 sanığın beraati talep ediliyordu.

AA

Etiketler: PDY, Erzincan
Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok

    'İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz'

    Gazze'nin duyulmayan feryadı: Şehit sayısı 15'e yükseldi

    Aralarında Kavurmacı ve Güllü de var: 86 sanıklı davada ara karar!

    Gökçeada'da tepki çeken proje geri çekildi

    Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı

    Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama

    Suudi Arabistan'dan: İran'la 10-15 yıl içinde savaşabiliriz!

    'Üniversitelerde terörize faaliyetler önlenmeli'

    Cemaatle namaz kılan erleri silahla tehdit iddiasına hapis

    İsrail, Gazze sınırında 4 Filistiliyi öldürdü

    'Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek'

    İsrail'de ''yolsuzluk'' tartışmaları: Olmert'ten Netanyahu'ya istifa çağrısı

    1.6 milyon öğrencinin sınav sonuçları iptal edildi

    ABD mahkemesinden önemli 'kanser uyarısı' kararı

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak

    Mehmet Şimşek: Amerika ile belli bir noktada anlaşmaya yakınız

    En fazla ihracat yapılan ülke oldu

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 'Türkiye' sorusuna böyle cevap verdi

    "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahliyeler de, tutuklama ve mahkûmiyetler de sürerken
    Genel

    D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    M. Kemal çeşitlemesi
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki kriz
    İslam YAŞAR

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın
    Genel

    İfade hürriyeti can çekişiyor
    Genel

    2012'deki Polis Akademisi sınavına ilişkin 14 ilde operasyon: Gözaltılar var!
    İbrahim ERSOYLU

    Siyasette boşluk ve zındıka komitesi
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kemalâtın üstadı, hakikat-i İslâmiyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.