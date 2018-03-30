Eski Tuğgeneral Gönültaş'a ağırlaştırılmış müebbet

Erzincan'da15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş'ın da bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 44 sanıktan, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına mahkum edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personel Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Dünkü celsede son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gönültaş, Gökbulut, Karagülle, Coşgun, Ergüven, Korkem, Ertuğrul, Öztürk, Kartal ve Yılmaz'a "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bu sanıklardan Gönültaş'ın cezasında indirime gitmeyen heyet, diğer 9 sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklardan Ahmet Miraç Ok, İbrahim Veske ve Mehmet Kök'ün 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Erzincan'da, PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 44 sanıktan, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

- Gölültaş'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, bir sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti eyet, "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ceza alan bazı sanıkların "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ise beraatine hükmetti.

Sanık Talha Güven'in dosyasının ise aynı mahkemede, aynı suçtan hakkında açılan bir başka dava olması sebebiyle bu davadan ayrılmasına karar veren heyet, Güven'in tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, benzer suçlardan yargılanan 30 sanığın da beraatına karar verdi.

Mütalaadan

Erzincan Cumhuriyet Savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen, 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile tabur komutanlarının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Hasan Coşgun, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Selim Öztürk, İsmail Hakkı Kartal, Mustafa Yılmaz ve tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin ile Muhammet Uğur'un "Cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

Tutuklu sanıklar Mehmet Kök ve Talha Güven'in cezalandırılması istenen mütalaada, 29 sanığın beraati talep ediliyordu.